Lady Gaga adesso è a Roma. Con una sorpresa che si chiama Sophia Loren!

In questi giorni Lady Gaga si trova a Roma, per continuare le riprese di "House of Gucci", il film di Ridley Scott dedicato alla vicenda di passione, lusso e sangue che coinvolse Maurizio e Patrizia Gucci.

Ogni istante delle riprese italiane del film è stato fotografato: siamo così passati dalle montagne innevate di Gressoney a Milano, al lago di Como. Ora è la volta di Roma. Dove Lady Gaga è apparsa con Al Pacino, altra star di un cast d'eccezione che vanta anche Jeremy Irons e Adam Driver.

E... sorpresa: c'è anche Sophia Loren. O meglio, Madalina Ghenea nei panni della Sophia nazionale. La modella rumena aveva già recitato in "Youth di Paolo Sorrentino". Nei cast credit di "House of Gucci" non è citata, probabilmente il suo è solo un piccolo ruolo (la Loren fu spesso fotografata dinanzi all'ingresso della boutique romana di Gucci). Che è però bastato a far scatenare i fotografi...

