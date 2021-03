Lady Gaga sul lago di Como: le bellissime foto a Villa Balbiano

Sono cominciate a Ossuccio, il 17 marzo, le riprese del film ‘The House of Gucci’: con Lady Gaga (Patrizia Reggiani) e Adam Driver (Maurizio Gucci). La scelta di questo minuscolo paese sul lago di Como si deve a un gioiello architettonico: la cinquecentesca villa Balbiano, già utilizzata da Versace come set per la campagna pre-fall 2020. La dimora, fatta costruire dal cardinal Gallio, ha ospitato la scena di un ricevimento con la famiglia Gucci al completo: quindi, l’intero cast (c’erano anche: Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto).

Ma le ambientazioni glam della pellicola non si esauriscono qui: ne fanno parte la Ss Regina, che costeggia il Lario (chiusa al traffico, per accogliere gioielli come Porsche Carrera, Alfa Romeo Duetto e Mercedes SL); il porticciolo di Mezzegra; villa Loubenò, a Gressoney; via Montenapoleone e villa Necchi Campiglio, a Milano; oltre alle location di Firenze e Roma.

Insomma, se dovessero assegnare gli Oscar solo per il ricorso a meravigliose scenografie storico-urbanistiche non artificiali, l’ultima fatica di Ridley Scott potrebbe garantire al papà di ‘Blade Runner’ e de ‘Il Gladiatore’ quantomeno una nuova nomination all’Academy Award.

(Foto Getty Images)