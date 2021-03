DiCaprio è strano, Gyllenhaal terribile: ecco le celebrità al ristorante

Qual è l’altra faccia delle celeb? Le cameriere di bar e ristoranti hanno a che fare coi ricchi e famosi, quando non sono sotto i riflettori, e ci fanno sapere: Leo DiCaprio è simpatico, Jake Gyllenhaal insopportabile. Iniziamo da quest’ultimo.

Su TikTok, Erin Lang rivela: “Tutti odiano doverlo servire, è pieno di sé”. Giudizio confermato dai commenti al post: “Un capriccioso che si lamenta sempre”, “Quando entra nel mio ristorante chiede di sedersi dove lavoro io, e non lascia mai la mancia” (negli Usa, il peggiore degli insulti da un avventore). Sotto tutt’altra luce, finisce in piazza anche il protagonista di Titanic: “Molto simpatico, ma strano -sostiene un post- chiede cose fuori menù, e siccome hanno tutte una cotta per lui cercano sempre di accontentarlo”.

Tra i presunti maleducati, Harvey Keitel ("uno stronzo totale") e Zoe Kravitz ("odia non essere l’unica ragazza nella stanza"). Agli antipodi c’è Brooke Shields: “Sempre gentile ed educata, una persona alla mano”. A sorpresa, belle parole per una diva che non ha fama di buon carattere: Naomi Campbell. “Una delle personalità più carine mai conosciuto -racconta ancora Lang- mi ha posato la mano sul braccio, per dirmi che era la coscia di agnello più buona che avesse mai mangiato e mi ringraziava per avergliela consigliata”. Ma Naomi non era vegetariana?

(Foto Getty Images)