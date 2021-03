Lady Gaga, i capricci milanesi e quel panzerotto in piazza Duomo

Pausa golosa per Lady Gaga durante le riprese milanesi del film "House of Gucci" di Ridley Scott. L'artista si è infatti lasciata tentare da una golosa specialità italiana, i panzerotti. In piazza Duomo, sotto gli occhi dei passanti, alquanto divertiti, si è concessa un bel panzerotto a un chiosco, in compagnia del co-protagonista del film, Adam Driver. Esigenze di scena o ghiottoneria? Vedremo se il panzerotto si troverà poi nel film.

Intanto, dall'hotel in cui alloggia, sono giunte indiscrezioni su alcuni capricci che la vedono protagonista. Il settimanale Novella2000 ha rivelato che la camera d'albergo di Lady Gaga è sempre al buio, anche di giorno. E che l'artista riceva numerose telefonate notturne. Gaga ha anche fatto arrivare uno chef dagli Stati Uniti e pare sia golosa di frutti rossi, che però fa prima assaggiare proprio allo chef. Il panzerotto però l'ha tenuto tutto per sé...

(Foto Getty Images)