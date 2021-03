Oscar: arrivano le nomination per Laura Pausini e per Pinocchio di Garrone

Anche l'Italia sarà presente alla notte degli Oscar 2021: quando, tra il 25 e il 26 aprile, da diverse città del mondo andrà in onda la cerimonia che premia i migliori in campo cinematografico. Laura Pausini è infatti candidata per la canzone "Seen/Io sì" (che le ha già fatto vincere il Golden Globe), dalla colonna sonora del film "La vita davanti a sé", di Edoardo Ponti, interpretato da Sophia Loren. In gara anche "Pinocchio" del regista Matteo Garrone, nella categoria costumi (Massimo Cantini Parini) e trucco.

Il film favorito sembrerebbe "Mank", di David Fincher, con ben dieci nomination. Da notare anche finalmente il crescere della presenza femminile tra le nomination per la miglior regia. A spiccare sono infatti Chloé Zhao "Nomadland" (già premiato con due Golden Globe) e Emerald Fennell, "Una donna promettente".

Ecco le principali candidature

Miglior film

The Father (Sony Pictures Classics)

Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Mank (Netflix)

Minari (A24)

Nomadland (Searchlight Pictures)

Una donna promettente (Focus Features)

Sound of Metal (Amazon Studios)

Il processo ai Chicago 7 (Netflix)

Miglior regia

Thomas Vinterberg (Un altro giro)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloé Zhao (Nomadland)

Emerald Fennell (Una donna promettente)

Miglior attore protagonista

Riz Ahmed Sound of Metal

Chadwick Boseman Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins The Father

Gary Oldman Mank

Steven Yeun Minari

Miglior attrice protagonista

Viola Davis Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day The United States of America VS. Billie Holiday

Vanessa Kirby Pieces of a Woman

Frances McDormand Nomadland

Carey Mulligan Una donna promettente

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. One Night in Miami

Paul Raci Sound of Metal

Lakeith Stanfield Judas and the Black Messiah

Migliore attrice non protagonista

Maria Bakalova Borat 2

Glenn Close Elegia americana

Olivia Colman The Father

Amanda Seyfried Mank

Youn Yuh-jung Minari

Migliori costumi

Emma, Alexandra Byrne

Mank, Trish Summerville

Ma Rainey’s Black Bottom, Ann Roth

Mulan, Bina Daigeler

Pinocchio, Massimo Cantini Parini

Migliore colonna sonora

Da 5 Bloods, Terence Blanchard

Mank, Trent Reznor, Atticus Ross

Minari, Emile Mosseri

News of the World, James Newton Howard

Soul, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Miglior suono

Greyhound, Odin Benitez, Jason King, Christian P. Minkler, Michael Minkler, Jeff Sawyer

Mank, Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance, Drew Kunin

News of the World, John Pritchett, Mike Prestwood Smith, William Miller, Oliver Tarney, Michael Fentum

Soul, Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker, Vince Caro

Miglior adattamento

Borat 2, Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer

The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller

Nomadland, Chloé Zhao

One Night in Miami, Kemp Powers

The White Tiger, Ramin Bahrani

Migliore sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah, Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, Kenneth Lucas

Minari, Lee Isaac Chung

Una donna promettente, Emerald Fennell

Sound of Metal, Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance

Il processo ai Chicago 7, Aaron Sorkin