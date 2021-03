Bradley Cooper è davvero il più meraviglioso dei papà

Mentre Lady Gaga è impegnata sul set italiano del film "House of Gucci", cosa fa il suo ex compagno di recitazione (ricordate "A Star Is Born"? Ma certo) Bradley Cooper? Be', si prepara a festeggiare il compleanno della sua adorata figlia, la piccola Lea de Seine Shayk Cooper.

La bimba infatti compie 4 anni il 21 marzo. E di sicuro sarà un bel compleanno. Perché papà Bradley è legatissimo alla piccola, che è davvero l'unica donna della sua vita. Che sia un papà eccezionale lo ha ammesso anche la ex moglie (e madre di Lea) Irina Shayk. Ultimamente, la celebre modella ha infatti dichiarato che Bradley è «il più meraviglioso dei papà». Irina ha anche ammesso che il legame che entrambi hanno con la figlia li terrà uniti per sempre. Bradley si dedica molto alla piccola Lea e sono numerose le immagini che lo riprendono a New York, mentre porta a spasso la sua adorata figlioletta.

(Foto Getty Images)