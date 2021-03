Sharon Stone e quel bellissimo regalo di compleanno

Che donna è Sharon Stone! Positiva, energica, solare. Un vero esempio di forza d'animo e coraggio. Nella carriera si è fatta avanti faticosamente, tra alti e bassi. Si è riscattata con impegno da un'infanzia povera, ha costruito una meravigliosa carriera d'attrice, si è impegnata nelle cause umanitarie (è infatti presidente della campagna mondiale di amfAR). Ha dimostrato che la bellezza, senza talento ed entusiasmo, è muta e vuota.

Poi, nel 2001, quando tutto sembrava sorriderle, il dramma: un’emorragia cerebrale che poteva spegnere tutta la sua luce, la sua gioia, i suoi entusiasmi. Ma Sharon è una donna in gamba. E da quel giorno ha ricostruito con coraggio tutta la sua vita. Al punto da sentirsi come a un nuovo punto di partenza. Un nuovo traguardo. Quelle vicende, Sharon le ha anche raccontate in un libro, dal titolo che già dice tutto: "The Beauty of Living Twice", ovvero "La bellezza di vivere due volte". Per dare forza e esempio anche a tante altre donne. Una seconda chance, una seconda vita. Da afferrare al volo e non sciupare.

Ecco perché il regalo più bello per i suoi meravigliosi 63 anni è stato proprio l'arrivo del pacco con le prime copie del libro. Un momento che Sharon ha raccontato con un video semplice e intenso su Instagram.

Nelle immagini, Sharon apre emozionata il pacco e dona la prima copia alla sua mamma. Subito dopo arriva la copia per la guardai del corpo. E persino il bulldog francese di casa appare entusiasta. Scene di gioia. Da una seconda vita.

(foto Getty Images)