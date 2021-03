Angelina Jolie nelle bellissime foto del suo progetto a favore delle donne. E delle api

Sono immagini ricche di bellezza e di poesia: grandi piante di banano, una luce tersa e avvolgente, un senso di pace, di intimo raccoglimento. E poi naturalmente c'è Angelina Jolie. Più intensa e bella che mai. Ma non si tratta di un servizio di moda o delle immagini di un nuovo film dell'attrice.

Gli scatti sono quelli del progetto imprenditoriale femminile Women For Bees, voluto da UNESCO e Guerlain, di cui la Jolie è madrina: un piano per dare indipendenza alle donne e al tempo stesso proteggere le api, specie tanto utile all'ecosistema intero quanto oggi minacciata.

Il progetto intende insegnare a 50 donne provenienti da ogni parte del mondo come diventare apicoltrici e avviare la loro attività. La formazione avverrà grazie a un corso di 30 giorni, dal 21 giugno 2021, nel Massiccio della Sainte-Baume in Provenza, in collaborazione con l'OFA (Osservatorio Francese di Apidologia). In seguito, in 25 Riserve della Biosfera UNESCO saranno costruiti 2500 alveari, che verranno affidati a queste donne. L'obiettivo è di favorire un'attività lavorativa sostenibile e fondata sull'esperienza e ripopolare l'ambiente con 125 milioni di nuove api.

Le bellissime immagini di Angelina sono state realizzate in Cambogia, paese originario del figlio Maddox.

