Ecco la vera Stella di Antonio Banderas

Si fa un gran parlare, ultimamente, di Stella Banderas. Anzi, per dirla esattamente, di Stella del Carmen Banderas Griffith (questo è il suo nome per intero), figlia di due stelle del cinema come Antonio Banderas e Melanie Griffith ( e anche nipote di Tippi Hedren, indimenticabile attrice di Hitchcock).

Stella ha da poco pubblicato una sua foto sulla sua pagina Instagram, in cui posa per la collezione di moda ecosostenibile Line of one, creata dalla sua migliore amica Alex Theodoulou. E ha fatto notizia. Lo scatto infatti ha conquistato il mondo dei social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stella Banderas (@stellabanderasgriffith)

Nel futuro di Stella però non pare ci sia la moda. E, strano a dirsi, neanche il cinema. Nonostante appartenga a una delle dinastie di grandi attori di Hollywood (e d'Europa), la giovane Stella ha altre idee per la mente. Ha creato un profumo. Ma soprattutto si sente una scrittrice e si è anzi iscritta agli studi di Letteratura e Narrativa alla University of Southern California.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stella Banderas (@stellabanderasgriffith)

Eppure, Stella aveva fatto il suo esordio sul grande schermo ad appena 3 anni , per la regia di papà Antonio. Il film era "Pazzi in Alabama", interpretato da mamma Melanie Griffith. Ha poi seguito i genitori nel loro lavoro e nel 2018 si è iscritta a una celebre scuola di recitazione, quella di Stella Adler, da cui tra l'altro prende il nome.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stella Banderas (@stellabanderasgriffith)

Quale sarà il futuro di Stella? Chi sa. Intanto sappiamo com'è il suo presente. Che la vede molto legata ad Alexander Bauer e Dakota Johnson, i figli che la mamma Melanie ha avuto dal suo precedente matrimonio. E naturalmente a papà Antonio, che accompagna spesso sul red carpet. Anzi, Stella ha dichiarato di andare davvero orgogliosa delle sue radici: «Il mio nome definisce i miei antenati e la mia connessione come donna spagnola... Quando decido di fare una frittata di patate a casa mia a Los Angeles o quando uso FaceTime con mio padre e posso vedere un pezzo di Marbella sullo sfondo del mio cellulare, ricordo la mia infanzia in spiaggia».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stella Banderas (@stellabanderasgriffith)

(Foto Getty Images)