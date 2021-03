John Belushi: ricordo dell'irresistibile Blues Brother

Il 5 marzo 1982 scompariva a Los Angeles l'attore, comico e cantante John Belushi. Una vera forza della natura, incredibilmente creativo e al tempo stesso autodistruttivo, lanciato dal celebre show televisivo Saturday Night Live. La sua carriera fu brillante e fulminea come quella di una stella cometa. Di lui ci rimangono otto film , tra cui spiccano senz'altro due diretti da John Landis: Animal House (1978) e The Blues Brothers (1980), nel quale Belushi recita accanto al grande amico Dan Aykroyd.

Ecco 7 curiosità su "The Blues Brothers"

1- The Black Hole

Durante le riprese del film John Belushi era stato soprannominato anche “The Black Hole" (il buco nero), perché continuava a perdere ripetutamente gli occhiali da sole. Dopo ogni scena, li perdeva, così che era necessario procurargliene un nuovo paio.

2- Le tre ore di film

Il film era in origine lungo circa 3 ore.

3- Le auto distrutte

A lungo il film ha detenuto il record mondiale per il numero di auto distrutte durante le riprese: ben 103. 60 auto della polizia (acquistate a 400 dollari ciascuna) furono usate per l'inseguimento finale. Il record del film fu infine battuto da "Blues Brothers 2000", che di auto ne distrusse 104.

4 - I problemi con gli artisti

Molti grandi cantanti presenti nel film non erano in grado di sincronizzare il loro labiale con le canzoni già registrate, così che James Brown cantò davvero la canzone "The Old Landmark" dal vivo, durante le riprese, mentre il coro muoveva la labbra in sincrono. Per "Think" di Aretha Franklin si montarono invece numerose riprese, per avere una sincronizzazione labiale perfetta.

5 - La presenza di Aretha Franklin

Inizialmente la casa di produzione non voleva Aretha Franklin nel film. Al suo posto avrebbe preferito la band dei Rose Royce. Fu Dan Aykroyd a volere fermamente la Franklin e allora la casa di produzione si impegnò con tutte le forze perché la cantante ottenesse una candidatura all’Oscar. "The Blues Brother" rilanciò effettivamente la carriera di Aretha.

6 - I fan al concerto e l'incidente dello skateboard

Il pubblico presente al concerto dei Blues Brothers, nella Sala Grande del Palace Hotel, era costituito dai fan. Annunci radio reclutarono tutti i volontari, che furono anche ricompensati con 100 dollari ciascuno. Belushi rischiò però di far fallire le riprese: chiese in prestito uno skateboard a un ragazzino nei pressi del Palace Hotel e si fratturò un polso. Per girare le scene del concerto furono così necessarie dosi massicce di antidolorifici.

7 - Le proiezioni in Australia

Durante tutti gli Anni Ottanta e Novanta il cinema Valhalla di Melbourne ha proiettato tutti i venerdì "The Blues Brothers" davanti a 400 fan estasiati. £0 attori sul palco ricreavano le scene del film proiettato alle loro spalle.

(foto Getty Images)