Ecco il George Clooney che non vi sareste mai aspettati

Come passare le tante ore costretti (bene o male) dalla pandemia a passarle in casa? C’è chi si dedica a qualche hobby, chi legge o guarda la tv, chi cucina.

E poi c’è chi lava i piatti e fa il bucato. Che a naso non sembrano essere la cosa più divertente del mondo, ma tant’è. E questo qualcuno è nientemeno che George Clooney. Che probabilmente non vive esattamente in un monolocale, per usare un eufemismo, ma che nonostante questo si dedica a lavatrici e detersivi.

A rivelarlo è lo stesso attore in una intervista a W Magazine: “Faccio due o tre carichi di bucato al giorno, e tutti i giorni lavo i piatti”.

Clooney da poco più di 4 anni è padre di due gemelli, Ella e Alexander, e non ha problemi a definirli scherzosamente “sciattoni”. Al maschietto ha pure tagliato i capelli, così come ha fatto su sé stesso mentre non ha toccato quelli della figlia: “Se faccio un danno tagliando i capelli di mio figlio, pazienza – rivela - ricresceranno. Ma mia moglie Amal mi ucciderebbe se toccassi i capelli di nostra figlia».

Uomo avvisato mezzo salvato. Si dice così, no?

