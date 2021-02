Tom Cruise: la sua è davvero Mission: Impossible!

Novità dal set su cui è attualmente impegnato Tom Cruise: le riprese di "Mission Impossible" saranno meno lunghe del previsto. Estrema rapidità della troupe? Macché, si tratta invece di un repentino cambio di programma.

Era stato infatti previsto che la lavorazione dei film "Mission: Impossible 7" e "Mission: Impossible 8" fossero di seguito, girati l'uno dopo l'altro. Invece, non sarà più possibile agire in questo modo. Così, anche se il regista (Christopher McQuarrie, già apprezzato per la sua direzione di "“Mission: Impossible – Fallout”) e il cast erano stati confermati, bisognerà prevedere uno stop tra le due lavorazioni dei film.

Ma perché questa pausa? Il primo motivo consiste naturalmente nella pandemia, che ha rallentato le riprese di "Mission: Impossible 7". I lavori sono iniziati più tardi rispetto al calendario preventivato, così adesso il protagonista, Tom Cruise, non è più libero.

A dare la notizia è stato il sito Deadline, che ricorda anche come a breve Tom Cruise sarà molto impegnato per la promozione di “Top Gun: Maverick”, altro seguito di un film molto amato e atteso dal pubblico. Ecco perché l'attore non può essere disponibile immediatamente per le nuove riprese di "Mission: Impossible".

L'episodio 8 della popolare saga sarà dunque girato quando Cruise sarà libero dagli impegni precedentemente presi.

(Foto Getty Images)