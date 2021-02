Gli Oscar 2021 saranno In giro per il mondo

The show must go on… in maniera diversa e magari più spettacolare! Gli Oscar 2021, infatti, si svolgeranno dal vivo, ma non solo a Los Angeles. L’Academy of Motion Pictures rivela i primi dettagli su quello che è considerato un appuntamento magico e immancabile per il cinema mondiale, slittato di circa due mesi per i motivi che tutti conoscono.

"La sicurezza e la salute dei partecipanti sono la prima preoccupazione e detteranno quanto accadrà il 25 aprile", ha detto un portavoce dell'Academy, spiegando che l'idea è quella di una serata "live" da "molteplici location", tra cui, ma non solo, il tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles.

Non sarebbe poi la primissima volta: negli anni Cinquanta gli Oscar sono andati in onda in simultanea da Los Angeles e New York… perché allora non pensare in grande e includere altre città fuori dagli Usa, come Londra, Parigi e Seul, visto che la membership dell'Academy è sempre più internazionale.

E non è da escludere un format con una significativa componente virtuale, come agli Emmy Awards dello scorso settembre. Alla serata degli Oscar per la televisione, le telecamere hanno dovuto raggiungere a casa circa 130 candidati.

La nostra Sophia Loren potrebbe così evitare di sorvolare l’Oceano!

(foto Getty Images)