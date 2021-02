Leonardo DiCaprio confessa la sua più grande passione. Che ha a che fare con l'Italia...

Pochi attori al mondo hanno una carriera come la sua, eppure, l'Oscar Leonardo DiCaprio confessa di essere molto legato ai film classici, confermando i suoi gusti sofisticati.

Tra i suoi preferiti anche due capolavori del cinema italiano: "Ladri di biciclette", anno 1948, prodotto e in parte sceneggiato da Vittorio De Sica e "8 e 1/2", uno dei capolavori di Federico Fellini, del 1963.

«Quando ho avuto la mia opportunità in un film, ho guardato per un anno e mezzo tutte le più grandi opere cinematografiche. Da allora», ha raccontato in un'intervista al magazine Esquire «mi sono chiesto come avrei potuto emulare tali livelli artistici. E' stata questa, la motivazione che mi ha spinto. Volevo lasciare qualcosa di bello sul grande schermo, come avevano fatto i miei eroi».

Elencando i suoi idoli, DiCaprio, non poteva non citare Martin Scorsese (per il film "Taxi Driver", e non solo), il suo mentore, che, lo dirigerà in "Killers of The Flower Moon" e che lo ha già prenotato per il film successivo, sul presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt.

DiCaprio, si sofferma su "2001: Odissea nello spazio": «non è un semplice film, è un'esperienza spirituale. Devi immergerti nell'idea che l'intenzione di Kubrick fosse quella di farci capire la nostra relazione con l'universo. Più lo guardi, più ti poni delle domande».

Completano la lista dei suoi film preferiti: "La Valle dell' Eden" di Elia Kazan; "Harry, ti presento Sally "di Rob Reiner e "Principessa Mononoke" di Hayao Miyazaki.

(Foto Getty Images)