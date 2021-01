Tom Cruise partirà alla conquista dello spazio… ma non adesso

Tom Cruise andrà nello spazio: no, non si tratta di un film, ma di una missione vera che sarà realizzata presto, ma non subito. L’attore e il regista Doug Liman, infatti, sono in lizza per partecipare alle missioni private sulla Crew Dragon della SpaceX, una delle aziende di Elon Musk, il fondatore di Tesla.

Il sogno dell’imprenditore è quello di colonizzare Marte ed è per questo che la sua azienda da anni sta cercando di mettere a punto delle nuove tecnologie per raggiungere questo scopo. La SpaceX ha dunque messo a disposizione il veicolo spaziale Crew Dragon all’azienda Axiom Space per iniziare una serie di spedizioni a scopo commerciale verso la Stazione Spaziale, organizzate in base a un accordo con la NASA.

In queste ore sono stati annunciati i nomi dei membri dell’equipaggio che salirà a bordo della capsula per il primo viaggio del programma. Alla missione Axi-1 parteciperanno: Michael Lopez-Alegria, ex astronauta della NASA e vicepresidente di Axiom Space; Larry Connor, imprenditore immobiliare statunitense; Mark Pathy, investitore e filantropo canadese; Eytan Stibbe, uomo d’affari israeliano ed ex pilota di caccia. Lopez-Alegria sarà al comando della spedizione che dovrebbe durare circa dieci giorni.

Nell’elenco di questa prima missione non figurano dunque né Tom Cruise né Doug Liman. Tuttavia, tra le iniziative in programma c’è un volo anche con i due esponenti del mondo del cinema. Questa prima spedizione sarà un test proprio per le future missioni che avranno lo scopo di collegare nuovi moduli commerciali alla stazione orbitale. L'obiettivo della NASA con questa iniziativa è quello di aprire il laboratorio spaziale all’uso privato. In questo contesto Axiom Space organizzerà l’addestramento dell’equipaggio e vigilerà su tutte le operazioni di volo. Per salire a bordo della Crew Dragon, dunque, anche Tom Cruise e il regista dovranno prepararsi adeguatamente.

Intanto Axi-1 è già diventata una missione da record: innanzitutto, è la prima spedizione verso la Stazione Spaziale con un equipaggio interamente privato; Lopez-Alegria, invece, sarà il primo ex astronauta della NASA a tornare nello spazio da privato; Connor, invece, con i suoi 71 anni diventerà la seconda persona più anziana mai andata nello spazio (dopo John Glenn che a 77 anni partì per il suo secondo volo spaziale); infine, Connor, che piloterà la navicella, diventerà anche il primo privato a pilotare un veicolo in una missione spaziale orbitale.

Quando sarà il suo turno, anche Tom Cruise registrerà un nuovo record, diventando il primo divo di Hollywood a partire alla conquista dello spazio nella realtà e non nella finzione, anche se poi lo scopo della sua missione sarà proprio quello di girare un film a bordo della Stazione Spaziale, come annunciato nei mesi scorsi.