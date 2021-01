A Jane Fonda il Golden Globe alla carriera 2021

83 anni e una carriera costellata di grandi successi. Jane Fonda, mito del cinema mondiale, riceverà il Cecil B. DeMille Award, il prestigioso Golden Globe alla carriera 2021. Il premio è dedicato ai suoi 50 anni di carriera e la Hollywood Foreign Press Association, a capo dei premi, ha voluto rendere omaggio ad un'attrice che ha anche una grande personalità. Jane è un'artista ma anche una donna attiva nel sociale che, fino a pochi mesi fa, veniva arrestata ogni venerdì perché protestava contro il cambiamento climatico.

Negli anni è stata attrice, produttrice e modella. Grande sportiva, di lei si ricorda anche il suo impegno come star del fitness per rassodare il corpo, che è diventata businesswoman di successo vendendo su cassetta le sue sessioni di ginnastica. Figlia del grande Henry Fonda, Jane è stata una delle protagoniste degli anni Settanta. Arrivata al successo assieme a Robert Redford nella commedia indimenticabile "A piedi nudi nel parco", ha poi conquistato la critica con una serie di interpretazione e due Oscar vinti: nel 1971 per "Uno squillo per l’Ispettore Klute" e l'altro, nel 1978, per "Tornando a casa". Gli ultimi lavori sul set sono stati la sitcom "Grace and Frankie", di grande successo, e "Le nostre anime di notte", accanto a Redford.

La consegna del premio, ottavo Golden Globe per l’attrice, è prevista per il prossimo 28 febbraio, ma ancora non si sa se la cerimonia si terrà dal vivo, vista la pandemia in corso.