Bradley Cooper: ecco che fine ha fatto

Bradley Cooper e Irina Shayk non stanno più insieme da un po'. Una delle coppie più belle del mondo non è riuscita a superare le difficoltà che spesso le relazioni incontrano nella vita. Ma una cosa è certa: i due sono ancora legatissimi e per amore della piccola Lea continuano a vedersi e a sorridere insieme.

Qualche giorno fa sono stati avvistati per le vie di New York, dove abita ex compagna e figlia. Lui guida la macchine e le accompagna a fare un po' di shopping, proprio come farebbe una famiglia felice.

Bradley è davvero un super papà. Si fa fare tutto da Lea... come ad esempio girare con un cerchietto rosa in testa. E non si tratta di sensi di colpa, si tratta di amore puro e incondizionato. Era maggio del 2019 e Irina si è chiusa la porta di casa alle spalle e ha detto addio all'attore. Aveva sopportato fin troppo. Non ci riferiamo del chiacchierato presunto amore tra lui e Lady Gaga (più volte smentito e noi ci crediamo), ma al fatto che per molto tempo Bradley è stato emotivamente lontano dalla sua famiglia a causa del suo film "A star is born".

Per lui era un sogno che si avverava (fare un film e farlo bene), per lei un amore che svaniva. Da qui la decisione di cambiare vita. Ora Irina ha ritrovato l'amore accanto a Vito Schnabel, Bradley è single.

È concentrato sulla sua carriera. Ha finito da poco di girare il nuovo film di Paul Thomas Anderson ed è alle prese con la pre-produzione della sua nuova prova da regista e protagonista, "Maestro". Ma prima del professionista, viene il papà... innamorato della sua piccola Lea.