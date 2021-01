Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence insieme e irriconoscibili!

Le star di Hollywood riescono sempre a stupire il loro pubblico. Come nel caso di Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, che in questi giorni sono impegnati nelle riprese della loro nuova pellicola, "Don’t Look Up".

Il film, che dovrebbe uscire quest'anno, racconta della storia di due scienziati che hanno un grande desiderio: salvare il Pianeta. Per entrare nei panni del loro personaggi, Leo e Jennifer hanno trasformato il loro look e il loro portamento in maniera impeccabile. Capelli poco curati e camicia a quadri lui, tinta rossa e piercing in viso lei. Così i due attori per vestire i panni del Dr. Randall Mindy e di Kate Dibiasky hanno optato per un'immagine trasandata.

I fan che li hanno incontrati per le vie di Boston sono rimasti a bocca aperta, mai e poi mai si sarebbero aspettati di vedere le due star - sempre eleganti - in queste vesti. Del resto prima di ogni cosa, per professionisti come loro, vengono le esigenze di copione.

La trasformazione dei due attori ci fa capire subito quali sono le caratteristiche principali dei protagonisti del nuovo film: oltre ai vestiti e i capelli, notiamo un'andatura diversa, espressioni del viso particolari, una gestualità mirata... tutto è teso alla creazione del personaggio. Leonardo e Jennifer sono davvero due mostri sacri del cinema internazionale, e da queste foto lo capiamo benissimo.

Nel cast spicca anche Cate Blanchett.

E le novità per Leonardo DiCaprio non sono solo cinematografiche: pare che l'attore sia prossimo alle nozze con Camila Morrone, la modella 23enne di origini argentine con cui ormai fa coppia fissa da tempo.