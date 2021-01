Jude Law e suo figlio Rafferty: due gocce d'acqua

Stesso sguardo. Stesso fascino. Rafferty Law, figlio dell'attore Jude, non ha rivali: ogni giorno somiglia sempre di più al padre. E non solo perché è bello quanto lui... ma anche perché è pieno di talento. Presto, infatti, sarà il protagonista del remake di Olivier Twist. Un debutto importante il suo, che a 24 anni ha aspettato il momento giusto per capire a tutti che non è solo il figlio di.

Papà Jude e mamma Sadie lo hanno sempre incoraggiato nei suoi sogni. E lui ne aveva grande grande: recitare. Sin da piccolo Rafferty ha espresso la sua passione per la carriera attoriale: si divertiva, infatti, a realizzare cortometraggi con un suo amico. Non è stato di certo facile con un padre così ingombrante... ma il 24enne non si è scoraggiato, anzi. Ha trasformato quello che per molti può essere un deterrente, in una vera e propria opportunità per far capire a tutti di che pasta è fatto.

Ha iniziato sfilando e ora è arrivato il momento di calcare le scene del piccolo schermo. La sua prima importante prova d'attore la farà al fianco di un cast stellare. Sophie Simnett, Rita Ora e Michael Caine... non poteva chiedere di meglio.

"Penso di aver sempre aspettato il momento giusto per poter mostrare alle persone cosa sapevo fare. E quando si è presentata l'occasione di Twist, tutto ha avuto un senso", ha dichiarato Raff in una recente intervista. "Mi ha dato un piccolo consiglio prima delle riprese: stai calmo, mantieni la fiducia, assicurati di conoscere tutti, vai a presentarti, impara i nomi di tutti e rendi il set un ambiente divertente", questi sono stati i consigli che Jude ha dato a suo figlio.

E noi, neanche a dirlo, siamo già suoi fan.