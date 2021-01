Oscar 2021: e se vincesse Sophia Loren?

La cerimonia di consegna degli Oscar quest'anno è in programma il 25 aprile. Ancora non si sa se potrà svolgersi alla presenza di ospiti e attori, o se sarà condotta con tutte le norme del distanziamento sociale e in streaming. Ma già si azzardano ipotesi e congetture su film, attori e registi che potrebbero ambire alla tanto agognata statuetta.

Le candidature all'Oscar saranno annunciate il 15 marzo, ma già circolano con insistenza alcuni nomi. Per esempio quello del film coreano "Minari", che potrebbe ripetere l'exploit di "Parasite". E si scommette anche su "Mank" di David Fincher, storia sul mondo (ben poco) dorato della Hollywood di un tempo, e sull'energia musicale e visiva di "Ma Rainey’s Black Bottom", dedicato al grande soul blues. Tra gli attori, si fanno i nomi di Anthony Hopkins, Gary Oldman, dello scomparso Chadwick Boseman e di Sacha Baron Cohen (ma non per il ritorno di "Borat"). E le attrici? Be', qui fa capolino un gran nome italiano: Sophia Loren, che potrebbe essere candidata per "La vita davanti a sé". Possibili rivali Viola Davis, Frances McDormand e Carey Mulligan. Chissà se Sophia riuscirà a spuntarla...

Ecco intanto alcune possibili candidature

Miglior film

"Nomadland" di Chloé Zhao

"Ma Rainey’s Black Bottom" di George C. Wolfe

"Da 5 Bloods- Come fratelli" di Spike Lee

"Minari" di Lee Isaac Chung

"The Father" di Florian Zeller

"Mank" di David Fincher

"One Night in Miami…" di Regina King

"Il processo ai Chicago 7" di Aaron Sorkin

"Judas and the Black Messiah" di Shaka King

"First Cow" di Kelly Reichardt

Miglior regista

Aaron Sorkin per "Il processo ai Chicago 7"

Chloé Zhao per "Nomadland"

Lee Isaac Chung per "Minari"

David Fincher per "Mank"

Regina King per "One Night in Miami…"

Miglior attore protagonista

Anthony Hopkins per "The Father"

Chadwick Boseman per "Ma Rainey’s Black Bottom"

Steven Yeun per "Minari"

Delroy Lindo per "Da 5 Bloods – Come fratelli"

Gary Oldman per "Mank"

Miglior attrice protagonista

Viola Davis per "Ma Rainey’s Black Bottom"

Frances McDormand per "Nomadland"

Carey Mulligan per "Promising Young Woman"

Vanessa Kirby per "Pieces of a Woman"

Sophia Loren per "La vita davanti a sé"

Miglior attore non protagonista

Leslie Odom Jr per "One Night in Miami…"

Sacha Baron Cohen per "Il processo ai Chicago 7"

Chadwick Boseman per "Da 5 Bloods – Come fratelli"

Colman Domingo per "Ma Rainey’s Black Bottom"

Mark Rylance per "Il processo ai Chicago 7"

Miglior attrice non protagonista

Olivia Colman per "The Father"

Youn Yuh-Jung per "Minari"

Amanda Seyfried per "Mank"

Ellen Burstyn per "Pieces of a Woman"

Glenn Close per "Elegia americana"