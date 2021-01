Happy Days, buon compleanno!

Se c’è un telefilm che ha segnato un’epoca quello è certamente “Happy Days”: la storia di Fonzie e dei suoi amici è iniziata più di 40 anni fa ed è amata ancora oggi. La prima puntata negli Stati Uniti, infatti, andò in onda il 15 gennaio del 1974 e la serie diventò subito famosa, sicuramente anche grazie alla sigla orecchiabile che elencava i “giorni felici” del titolo.

Ambientato in Wisconsin, il telefilm cambiò la storia di questo genere perché raccontava qualcosa di nuovo, considerando che le serie che andavano all’epoca erano “Star Trek” e quelle che raccontavano le storie del vecchio West, come “La casa nella prateria”.

In Italia, in realtà, la prima puntata arrivò più tardi, nel dicembre del 1977: andava in onda tra le 19 e le 20 e divenne subito un appuntamento imperdibile per tutti i ragazzi dell’epoca che a quell’ora avevano ormai terminato i compiti e avevano il permesso di guardare la tv.

“Happy Days” ha segnato anche la moda di quegli anni, facendo nascere il cult del giubbotto di pelle, il famoso indumento che rappresenta un tratto caratteristico di Fonzie, interpretato dal grande Henry Winkler. Tutti i personaggi della famiglia Cunningham e della cerchia di amici dei protagonisti, in realtà, sono diventati delle icone, persino un extraterrestre di nome Mork. Questo personaggio era interpretato da Robin Williams e piacque talmente tanto al pubblico da riuscire a guadagnarsi una serie tutta sua, “Mork e Mindy” per l’appunto, un grande successo degli anni 80.

Poi c’era Richie Cunningham, il tipico ragazzo della porta accanto, bravo studente e figliolo obbediente: era interpretato da Ron Howard, che in seguito è diventato un grande regista e ha diretto film come “Beautiful Mind”, “Cuori ribelli”, “Apollo 13”, “Il Grinch”, “Il Codice Da Vinci” e tanti altri. La sorella di Richie, Joanie, meglio nota come “Sottiletta”, era una ragazza con i capelli neri e le lentiggini, che indossava sempre il foulard intorno al collo, la gonna a ruota e i calzini corti bianchi sulle scarpe basse, seguendo la moda del momento: era interpretata da Erin Moran, attrice che in seguito è stata protagonista di uno spin off intitolato “Jenny e Chuchi”, insieme a Scott Baio.

Con questi personaggi in quegli anni “Happy Days” ha regalato alle giovani generazioni tante emozioni e momenti davvero spensierati che sono rimasti nella memoria di tutti, oltre che nella storia della televisione.

(Foto Getty Images)