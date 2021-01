Buon compleanno Margherita Buy

Margherita Buy, una delle attrici più note e amate del cinema italiano, è nata a Roma il 15 gennaio 1962. Ecco alcune curiosità che la riguardano.

Margherita Buy è l’attrice che detiene il record di vittorie complessive sia per il David di Donatello che per i Nastri d’argento. Su sedici candidature al David di Donatello, l’attrice si è vista riconoscere questo premio per ben sette volte, come attrice protagonista dei film "La stazione" (1991), "Fuori dal mondo" (1999), "Giorni e nuvole" (2008), "Viaggio sola" (2013) e "Mia madre" (2015) e come miglior attrice non protagonista per "Caterina va in città" (2004) e per "Manuale d'amore" (2005).

Otto invece le vittorie per il Nastro d’argento su 14 candidature totali: quattro come migliore attrice protagonista nel 1991 per "La stazione", nel 2001 per "Le fate ignoranti", nel 2007 per "Il caimano" e "Saturno contro", nel 2008 per "Giorni e nuvole" e nel 2015 per "Mia madre", e due come migliore attrice non protagonista nel 2002 per "Il più bel giorno della mia vita" e nel 2004 per "Caterina va in città".

La Buy ha vissuto due importanti storie d’amore: è stata sposata dal 1991 al 1993 con Sergio Rubini, suo collega, mentre dal 1996 al 2012 è stata legata al chirurgo Renato De Angelis.

Dal rapporto con De Angelis è nata Caterina, con la quale l’attrice ha un rapporto molto stretto e stimolante, come dichiarato da lei stessa in un’intervista a IoDonna: “Sicuramente grazie a lei mi rispetto di più e mi curo. […] devo esserle d’esempio. Voglio che pensi a me come a una madre attiva, che si tiene in forma. Sentirmi utile è una bella sensazione, ringiovanisce”.

Attualmente Margherita Buy si dichiara single, ma non per questo è sola: il barboncino Matteo è un suo compagno inseparabile, spesso protagonista dei post Instagram.

L’attrice vive a Roma, ma non sappiamo in quale zona: nata nel quartiere Coppedè, intorno ai 20 anni si è trasferita a Trastevere, ma ora preferisce mantenere il riserbo su questo aspetto. La stessa riservatezza si manifesta sull’aspetto economico: Margherita Buy è sempre stata schiva e sui suoi guadagni non è mai trapelato nulla.

Infine, due curiosità sull’attrice: odia lo sport, per il quale si sente profondamente negata, e non rivede mai i film nei quali ha lavorato, per paura di non piacersi.

(Credits: Getty Images)