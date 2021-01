Indiana Jones potrebbe non avere più il volto di Harrison Ford

Per il pubblico di tutto il mondo Indiana Jones, l'affascinante archeologo con grande cappello e frusta, non può che essere Harrison Ford. L'attore ha infatti interpretato tutti i film della saga ("I predatori dell'arca perduta", "Indiana Jones e il tempio maledetto", "Indiana Jones e l'ultima crociata", "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo") e ha conquistato gli spettatori per la sua bravura e la sua ironia.

Adesso però le cose potrebbero cambiare. I nuovi produttori della saga (ovvero la Disney) pensano a un volto nuovo e più giovane, per poter girare nuovi capitoli dedicati alle avventure di Indiana.

La cosa probabilmente non piacerà a molti fan, ma addirittura circola già il nome del "nuovo" Indiana Jones. Si tratterebbe di Chris Pratt, noto al pubblico per film come quelli della saga "Guardiani della galassia" e "Jurassic World". Christian ha anche sposato Katherine Eunice Schwarzenegger, figlia di Arnold Schwarzenegger e di Maria Shriver, nipote del presidente Kennedy.

Il produttore della serie, Frank Marshall, aveva in realtà dichiarato, non più di un mese fa, che «Ci sarà solo un Indiana Jones e questo è Harrison Ford». Intanto, la regia del nuovo capitolo della serie non è più di Steven Spielberg, che aveva firmato tutti i precedenti quattro film della saga, ma è stata affidata a James Mangold.

Un nuovo Indiana Jones, il quinto della serie, è in lavorazione. Staremo a vedere chi interpreterà il ruolo del protagonista.

(Foto Getty Images)