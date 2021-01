Via Trump dal film Mamma ho perso l’aereo 2

Ben presto Donald Trump dovrà lasciare la Casa Bianca, lasciandosi alle spalle una lunga scia di polemiche che lui stesso ha scatenato, anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi con l’assalto al Congresso da parte di alcuni suoi sostenitori. L’ormai ex Presidente degli Stati Uniti, tra l’altro, è stato anche bannato dai social, dopo essere stato accusato di aver violato le relative policy.

Adesso molti utenti dei social, però, stanno richiedendo la rimozione di Trump anche dalla scena del celebre film del 1992, “Mamma ho perso l’aereo 2”. Nella pellicola l’imprenditore interpretò sé stesso in una scena di pochi secondi, in cui dava indicazioni a Kevin McCallister (Macaulay Culkin), il protagonista della storia, per aiutarlo a trovare la portineria dell’albergo in cui era appena entrato.

Last time he told someone the right path was in Home alone 2.#HomeAlone2 pic.twitter.com/SDS4gTjbdw — Prabhjot Singh IAS (@PrabhjotIAS) January 9, 2021

Tutto è accaduto dopo l’annuncio del ban di Trump su Twitter: a quel punto, l’hashtag #HomeAlone2, ossia il titolo originale del film in questione, è entrato in trend topic, perché un numero crescente di utenti ha iniziato a chiedere la rimozione della famosa scena. L’appello è ben presto diventato virale.

Tra i vari tweet, c’è chi ha suggerito di sostituire la figura di Trump nel film con quella di Christopher Plummer: l’attore, infatti, è comparso, anche digitalmente, nel film “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott per sostituire Kevin Spacey, le cui scene erano state cancellate dopo le accuse di molestie sessuali ricevute da quest’ultimo. Oltre che dalla Casa Bianca, dunque, presto Donald Trump potrebbe essere rimosso anche da “Mamma ho perso l’aereo 2”, sempre che l’appello degli internauti venga accolto.