"Solo tu, il mare e 60 anteprime di film. Per sette giorni"

Il Goterborg Film Festival sta cercando un candidato per condurre un esperimento di "cinema pandemico".

Il prescelto riceverà un soggiorno, comprensivo di vitto e alloggio, da trascorrere completamente isolato all'interno dello storico faro di Pater Noster, situato al largo della costa occidentale della Svezia, sull’isola di Hamneskär, all'interno del quale è stato allestito un cinema per una sola persona.

“Ci saranno solo questa persona e il mare, le onde, il cielo e le 60 diverse anteprime che presenteremo al festival”, ha dichiarato alla CBC il direttore artistico Jonas Holmberg.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Göteborg Film Festival (@gbgfilmfestival)

L'esperienza cinematografica "solista" si svolgerà dal 30 gennaio al 6 febbraio e, come ha raccontato Holmberg, mira ad indagare come la distanza sociale abbia cambiato il modo di guardare i film.

Per partecipare alla selezione basterà inviare la propria candidatura a paternoster@goteborgfilmfestival.se entro il 17 gennaio. Ma occorre ricordare che, oltre alla passione per il cinema, è richiesta una grande capacità di sopportare la solitudine, dal momento che non sarà possibile portare con sé alcuna persona, ma neppure un telefono o un libro. Non meno importanti sono le competenze comunicative: il candidato prescelto avrà infatti il compito di documentare la propria esperienza.

(Credits photo: Getty)