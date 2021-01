Tom Hanks e il suo orribile taglio di capelli

In questo periodo Tom Hanks sta girando il biopic sulla vita di Elvis Presley, film nel quale interpreta il manager del Re del rock ‘n’ roll, il Colonnello Tom Parker. Per esigenze di scena, l’attore ha dovuto cambiare radicalmente il suo look: è stato lui stesso a rivelarlo durante un’intervista in streaming per il Graham Norton Show.

In questa occasione, il Premio Oscar ha mostrato ai suoi fan il suo attuale aspetto, anche se è stato un po’ riluttante a togliersi il cappello che indossava proprio per nasconderlo. Per interpretare questo ruolo, infatti, Tom Hanks ha dovuto rasarsi i capelli a zero per apparire completamente calvo.

“Lasciate che vi mostri l’orribile taglio di capelli che devo avere per interpretare il Colonnello Tom Parker – ha detto l’attore, per poi proseguire scherzando – ho appena spaventato i bambini. Voglio scusarmi per questo”. Hanks, insomma, sembra non gradire particolarmente questo cambiamento di look ma, essendo un grande professionista, lo ha accettato per riuscire a svolgere al meglio il suo lavoro.

Nel biopic diretto da Baz Luhrmann e prodotto dalla Warner Bros, l’attore vestirà i panni di un personaggio fondamentale nella storia, dunque nulla poteva essere lasciato al caso: Tom Parker, infatti, ebbe un ruolo cruciale nella carriera di Elvis Presley, perché per molto tempo fu lui a gestire i suoi impegni e a controllare ogni aspetto della sua vita.

Il primo ciak del film risale all’inizio del 2020, in Australia; le riprese poi sono state bloccate a marzo, quando Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi al Coronavirus. I lavori sono ripresi a settembre e ora stanno procedendo a pieno ritmo, nella speranza di concluderle presto e di pubblicare il prima possibile questo interessante film sulla storia dell’icona della musica, che sarà interpretata da Austin Butler.

(Credits: Getty Images)