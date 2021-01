L'amore non va in vacanza: tutti i luoghi del romantico film

Chi non l'ha guardato almeno una volta durante le vacanze di Natale? "L’amore non va in vacanza", con Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black, è una delle pellicole più amate del suo genere che racconta la storia di due donne, Amanda e Iris, che desiderano lasciarsi alle spalle per un po’ la loro vita e decidono di farlo proprio a Natale, scambiandosi le rispettive abitazioni. Ma dove sono state girate le scene di questo film? Los Angeles (California) e Surrey (Inghilterra) sono i luoghi principali.

Solo un paio di locations che ritraggono la campagna inglese sono stati creati ad hoc per il set. Tutti gli altri esistono davvero, e si trovano proprio nel Surrey e nell’Oxfordshire. Scopriamoli tutti.

1) Honeysuckle Cottage, Surrey - Il Rosehill Cottage di Iris non esiste davvero, ma è stato costruito come set per il film. Ad ispirarne la realizzazione è stato un cottage chiamato Honeysuckle Cottage a Holmbury St Mary, proprio nel Surrey.

2) La villa di Amanda, Los Angeles - 7 camere da letto, 6 bagni, una biblioteca, un’enorme cucina e diversi salotti. Tutte le scene esterne sono state girate in una vera villa del 1928, nella città di San Marino, in California.

3) Cornwell Manor, Chipping Norton - Durante il loro appuntamento, Amanda e Graham visitano Cornwell Manor, una tenuta di campagna a Chipping Norton (a soli 90 minuti di auto da Londra) con otto camere da letto, una sala da pranzo, un salotto, una cucina, una biblioteca e una sala da ballo.

4) The White Horse, Shere - Il primo appuntamento tra Amanda e Graham avviene al The White Horse, un tipico pub inglese a Shere, comparso anche in altri film famosi come "Quattro matrimoni e un funerale" e "Che pasticcio, Bridget Jones!".

5) Godalming, Surrey - Sono i luoghi dove Cameron Diaz va a fare la spesa. Le strade sono state coperte con neve finta, mentre il negozio di alimentari era in realtà un negozio di candele.

