Tom Cruise ha una nuova fidanzata? Pare di sì!

Dalla fiction alla realtà. Tom Cruise e Hayley Atwell fanno ormai coppia fissa anche fuori dal set. Impegnati nelle riprese del settimo capitolo della saga di “Mission Impossible”, i due attori hanno iniziato a frequentarsi anche nella vita privata. Ne è certo il tabloid britannico The Sun, che cita una fonte vicina alla produzione.

“Tom e Hayley sono andati d’accordo sin dal primo giorno di riprese - si legge nelle dichiarazioni - Il lockdown e tutte le difficoltà che ha comportato li hanno avvicinati ancora di più e sono praticamente inseparabili. Si sono incontrati diverse volte dopo il lavoro e lei è stata anche nella sua residenza di Londra, sembrano davvero felici”.

Nonostante 20 anni di differenza, dunque, l’avventura romantica tra i due sembra procedere a gonfie vele. Tom Cruise, 58 anni compiuti a luglio, vive una nuova liaison a 8 anni di distanza dalla separazione con la terza moglie, Katie Holmes, sposata nel 2016. In precedenza era convolato a nozze con Mimi Rogers, divorziando nel 1990 a tre anni dal “sì”, e con Nicole Kidman, sposata il 24 dicembre 1990 e la cui separazione era stata sancita nel 2001.

Della vita sentimentale della 38enne attrice londinese si conoscono meno dettagli. In passato è stata insieme al modello Evan Jones, lasciato nel 2015, e più recentemente sarebbe stata legata a un medico: “Tom e Hayley – prosegue il Sun - hanno condiviso i problemi relativi alle riprese del film. È stato estenuante mantenere compatta la produzione nonostante gli intoppi, è stato un anno complicato per tutti”. Le riprese del film si sarebbero dovute concludere in primavera, ma sono state interrotte dopo la nuova ondata di contagi da Coronavirus.