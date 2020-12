Nicolas Cage, buon compleanno

Il quinto attore più giovane di sempre ad aggiudicarsi un premio Oscar compie festeggia il compleanno. Stiamo parlando di Nicolas Cage, nato a Long Beach il 7 gennaio 1964 e insignito dell’ambita statuetta ad appena 32 anni per l’interpretazione in “Via da Las Vegas” del 1995 e presente in oltre 80 pellicole nel corso della sua carriera. Tra i più celebri si ricordano “Omicidio in diretta”, “City of Angels”, “Ghost Rider”, “Con Air”, “Face/Off”, “Fuori in 60 secondi”, “Il mistero dei templari”, “Il ladro di orchidee” e “The Family Man”. Dietro la cinepresa si è cimentato invece in una sola occasione, curando la regia di “Sonny” nel 2002. La sua fama planetaria non gli ha tuttavia impedito di ottenere una nomination ai Razzie Award, nel 2006, per la peggiore interpretazione in “The Wicker Man”. Il (non) ambito premio gli sfuggì: andò infatti a Marlon Wayans e Shawn Wayans per “Little Man”.

Cage ha origini italiane da parte di padre. Suo nonno era di Bernalda, in provincia di Matera, e sua nonna di Napoli. Da parte di madre ha invece origini tedesche e polacche. Al secolo Nicola Kim Coppola, è il nipote del regista Francis Ford Coppola e dell’attrice Talia Rose Coppola, nonché cugino di Sofia Coppola, Jason Schwartzman, Robert Carmine e Roman Coppola e nipote del compositore Carmine Coppola. Da una famiglia di artisti, insomma, non poteva che nascere una futura star hollywoodiana.

Scelse di cambiare nome in onore di John Cage, musicista e compositore, e di Luke Cage, personaggio dei fumetti Marvel che rappresentano ancora oggi una delle sue più grandi passioni. Prese questa decisione all’età di 12 anni, quando i genitori divorziarono e lui decise da affrancarsi dalla reputazione dello zio provando a sfondare senza far leva sulla celebrità dei parenti. Tuttavia il suo primo ruolo di spicco fu proprio in un film di Francis Ford Coppola, “Rusty”, nel 1983.

Tra le curiosità legate all’attore rientra la sua propensione per lo shopping compulsivo. In passato ha dichiarato di aver dilapidato 150 milioni di dollari in acquisti in soli 7 anni. Tra le stranezze che hanno concorso al raggiungimento della cifra folle, rientrano una villa infestata dagli spettri, una tomba a forma di piramide e un coccodrillo. Nel 2015, inoltre, ha saldato un maxi debito con il fisco di 96 milioni di dollari.

Poco avvezzo al mondo social, Nicolas Cage vanta una serie infinita di relazioni sentimentali. Da quella con la modella Christina Fulton è nato, nel 1990, il primo figlio Weston. Nel 1995 ha invece sposato Patricia Arquette, da cui ha divorziato nel 2000. Due anni più tardi è convolato a nozze con Lisa Marie Presley, figlia di Elvis e già moglie di Michael Jackson. Si trattò di un matrimonio cotto e mangiato, tant’è che i due divorziarono appena un mese e mezzo dopo. Due mesi più tardi ci riprova, portando all’altare la cameriera asiatica Alice Kim, dalla quale ha il secondo figlio, Kal-el, nato nel 2005. La separazione avviene nel gennaio 2016. In seguito ha una relazione con la modella Kristen Zang e nel 2019 sposa la makeup artist Erika Koike, chiedendo però l’annullamento delle nozze dopo soli quattro giorni.

(foto Getty Images)