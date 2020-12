Diane Keaton, buon compleanno

Diane Keaton, nata il 5 gennaio 1946, è una delle attrici più amate e famose di Hollywood. Ecco alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita.

- Ha recitato in film famosissimi. Ha debuttato con il film del 1970 “Amanti e altri estranei”, per poi raggiungere il grande successo con “Il padrino” al fianco di Marlon Brando e Al Pacino, e poi con “Provaci ancora, Sam”, entrambi del 1972. In tempi più recenti, invece, la ricordiamo per la sua interpretazione in film come “Il Padrino – Parte II” e “Il Padrino – Parte III”, “Il club delle prime mogli”, “La stanza di Marvin” e “Tutto può succedere”, dove ha recitato al fianco di Jack Nicholson.

- L’attrice ha recitato anche in una serie tv: stiamo parlando di “The Young Pope”, la serie ideata e diretta da Paolo Sorrentino dove ha interpretato Suor Mary e ha recitato al fianco di Jude Law e Silvio Orlando.

- Diane Keaton è anche regista: negli anni 80 ha diretto molti videoclip e documentari, per poi passare a lungometraggi come “Fiore selvaggio”, “Eroi di tutti i giorni” e “Avviso di chiamata”.

- L’attrice ha recitato in tantissimi film del grande genio del cinema Woody Allen e forse sono stati proprio questi i film che l’hanno davvero lanciata come star del grande schermo. I due si conobbero sul set di “Provaci ancora, Sam” e da lì tra di loro nacque un sodalizio artistico che li portò a lavorare insieme in altri sette film, tra i quali ad esempio “Io e Annie” e “Manhattan”.

- Grazie a Woody Allen, Diane Keaton ha vinto anche un Oscar come Miglior attrice, proprio per il ruolo di Annie Hall nel celeberrimo film “Io e Annie”, opera che il grande regista scrisse pensando proprio a lei.

- Per quanto riguarda la vita privata, Diane Keaton ha avuto una relazione con Al Pacino: la loro storia d’amore è stata lunga e tormentata che nacque sul set de “Il Padrino” e si concluse nel 1990, anche se oggi sono ancora in buoni rapporti.

- Nella trilogia de “Il Padrino”, Diane ha interpretato il ruolo di Kay Adams, personaggio che alla fine sposa Michael Corleone. L’attrice ha raccontato che per entrare nella parte si è ispirata alla moglie del regista Francis Ford Coppola, Eleanor, e alla loro relazione.

- A proposito di Coppola, per il ruolo nella trilogia il regista selezionò Diane perché aveva la fama di essere una donna dalla personalità molto forte ed eccentrica: nel 1972 era ancora semi-sconosciuta, ma il regista la volle comunque proprio per questa sua caratteristica che, secondo lui, avrebbe reso più umano il suo personaggio.

- “Il Padrino” la fece conoscere al grande pubblico ma non fu un lavoro semplice: le riprese furono estenuanti e l’attrice temeva che il film sarebbe stato un flop. Le cose, invece, andarono molto diversamente e il successo fu enorme.

(foto Getty Images)