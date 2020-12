Buon compleanno Ralph Fiennes

Ha scritto pagine indelebili della storia del cinema diventando un’icona per più di una generazione. Ralph Fiennes compie 58 anni. Nato a Ipswich il 22 dicembre 1962, l’attore britannico, con cittadinanza serba dal 2017, è ambasciatore UNICEF e vanta un curriculum di tutto rispetto. In carriera ha vinto un Golden Globe e un premio BAFTA, ricevendo due candidature agli Oscar come miglior attore e miglior attore non protagonista.

La sua carriera sul grande schermo ha vissuto lo zenith negli anni ’90. Dopo aver preso parte ad “A Dangerous Man”, si consacra al grande pubblico vestendo i panni dell’ufficiale nazista Amon Goeth in “Schindler’s List” di Spielberg. A seguire è brillante interprete in “Quiz Show”, “Strange Days”, “Il paziente inglese” e “Spider”. Negli anni 2000 lega il suo nome alla saga di Harry Potter, interpretando il ruolo del mago oscuro Voldemort. Inizialmente non era convinto di accettare, ammettendo di non essere rimasto colpito dai tre capitoli precedenti. A persuaderlo sono stati parenti e amici.

Nel 2008 è protagonista dello struggente “The Hurt Locker” di Kathryn Bigelow, mentre nell’ultimo lustro è stato apprezzato sui set di “Skyfall” e “Spectre” di Sam Mendes, “Ave, Cesare!” dei fratelli Coen, “A Bigger Splash” di Luca Guadagnino e “Grand Budapest Hotel” di Wes Anderson. Tre sono invece le pellicole in cui lo vedremo recitare in uscita nel 2021: “No Time to Die” di Cary Fukunaga, “The King’s Man” di Matthew Vaughn e “La nave sepolta” di Simon Stone.

Attore e non solo. Portato al successo al Royal National Theatre dalle interpretazioni di Shakespeare, Fiennes è anche regista, produttore e doppiatore. Ha prestato la propria voce per le pellicole “Il principe d’Egitto”, “C’era una volta Gesù”, “Wallace & Gromit”, “La maledizione del coniglio mannaro”, “Kubo e la spada magica”, “Lego Batman” e “The Lego Movie 2”. Come regista e produttore ha invece lavorato a “Coriolanus” e “Nureyev”.

Riluttante all'uso dei social network, che dal suo punto di vista stanno “erodendo il linguaggio inglese”, è stato sposato con l’attrice Alex Kingston dal 1993 al 1997 senza avere figli. Da allora sono state numerose le frequentazioni e liason a lui attribuite. Oltre a quella pubblica con Francesca Annis, conosciuta sul set teatrale di Amleto e con la quale ha fatto coppia fissa fino al 2006, ha (o avrebbe) avuto flirt con Amanda Harlech, Gina Gershon, Ellen Barkln, Lisa Robertson e Patti Smith.