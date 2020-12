Buon compleanno Jane Fonda!

Jane Fonda è nata a New York il 21 dicembre 1937 e festeggia quest'anno 83 anni. Attrice, produttrice, modella, attivista, sette volte candidata all’Oscar e due volte vincitrice della statuetta come miglior attrice protagonista per le interpretazioni in “Una squillo per l’ispettore Klute” (1972) e “Tornando a casa” (1979), è una delle dive hollywoodiane più premiate nella storia del cinema.

Nel corso della sua carriera, infatti, la figlia di Henry Fonda si è portata a casa anche sei Golden Globe, due Premi BAFTA, un Emmy e un David di Donatello. Non più tardi di tre anni fa, inoltre, le è stato assegnato il Leone d’oro alla carriera al Festival di Venezia. Da sempre impegnata nel sociale, annovera anche cinque arresti per le battaglie in difesa dei diritti delle donne, per la fine della guerra del Vietnam e per cause ambientali: “Voglio essere in grado di arrivare alla fine della mia vita e sentire di aver fatto del mio meglio”, ha dichiarato di recente.

Consacrata sul grande schermo dal capolavoro di Sydney Pollack “Non si uccidono così anche i cavalli?” del 1969, dopo aver impersonato “Barbarella” l’anno prima, in quello che rimarrà il suo unico film di fantascienza e che le valse l’etichetta di icona sexy degli anni ‘60, del suo rapporto col cinema si sa praticamente tutto. Nel 1991 il suo file rouge con le pellicole si interruppe, con l’attrice che manifestò l’intenzione di ritirarsi dalle scene. Un periodo sabbatico decisamente lungo che terminò solo nel 2005, quando prese parte alla commedia “Quel mostro di mia suocera” con Jennifer Lopez. Negli ultimi anni si è dedicata quasi esclusivamente al piccolo schermo, prendendo parte a diverse serie TV come “The newsroom”, “Elena di Avalor” e “Grace and Frankie”, grazie al quale ha trionfato agli Emmy Award nella categoria “miglior attrice protagonista”. I suoi ultimi film sono stati invece il tenerissimo “Le nostre anime di notte”, in cui è tornata a recitare con un magistrale Robert Redford, e “Book Club” del 2018, mentre in precedenza era stata diretta da due registi italiani: Paolo Sorrentino in “Youth” e Gabriele Muccino in “Padri e figlie”, pellicole prodotte entrambe nel 2015.

Attrice di fama mondiale e donna appassiona e curiosa. Madre di due figli, Vanessa nata nel 1968 dal matrimonio con il regista Roger Vadim, e Troy O’Donovan Garity venuto al mondo nel 1973 dalla relazione con Tom Hayden, nel 1982 ha adottato un’adolescente di origini afroamericane. In quel periodo iniziò a concentrarsi su attività completamente diverse rispetto alla sua professione. Nel 1981 rilasciò il video “Jane Fonda’s Workout”, in cui la si vede indossare i panni di insegnante di fitness, ottenendo un successo clamoroso e inaspettato. Quella clip, infatti, divenne il video sulla ginnastica più venduto nella storia.

Fu solo il primo di una lunga serie di produzioni legate alla disciplina, con cui spopolò letteralmente negli anni ’80 e ’90. Con un patrimonio stimato di oltre 200 milioni dollari, oggi Jane Fonda continua a combattere le sue battaglie con la stessa grinta di un tempo: “Ciò che mi motiva a continuare nel mio percorso da attivista – ha dichiarato di recente - è la posta in gioco. Se esiste un futuro in cui vale la pena vivere, ecco quello è ciò che è a rischio. Non abbandono la causa e non smetto di impegnarmi perché voglio riuscire a dormire la notte. Ho figli e nipoti e quando penso al loro futuro, a come saranno e se lotteranno per qualcosa, mi chiedo prima di tutto se saranno in grado di respirare! Miliardi di specie si stanno estinguendo, gli oceani si ammalano, esisterà un futuro per i bambini di oggi in cui potranno essere politicamente impegnati? Questa è l'unica cosa che importa”.