George Clooney, che paura: la corsa in ospedale

Brutto spavento per George Clooney e per tutti i suoi fan. L’attore statunitense, vincitore in carriera di due premi Oscar, ha confessato al tabloid britannico Mirror di essere stato costretto al ricovero ospedaliero a quattro giorni dall’inizio delle riprese di “Midnight in the Sky”, il film di cui è protagonista e regista.

La causa del ricovero è da rintracciare nella repentina perdita di peso, circa 13 chili, circostanza che gli ha provocato una pancreatite. Un calo brusco e drastico avvenuto in una manciata di giorni per calarsi nel personaggio.

Nel film Clooney interpreta il ruolo di uno scienziato di stanza nell’Artico che, a seguito di una catastrofe planetaria, prova a contattare un equipaggio di astronauti per avvertirli di non fare ritorno sulla Terra.

“Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso”, ha dichiarato l'attore che adesso, ultimate le fatiche e rilasciate le consuete interviste di rito per presentare la pellicola, dovrà concedersi un lungo periodo di convalescenza.

“Ci sono volute alcune settimane per migliorare – ha concluso Clooney - e come regista non è così facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio”.

(Credits photo: Getty)