Tom Cruise fa impazzire Roma con le riprese di "Mission Impossible 7"

Tom Cruise si trova a Roma per le riprese di "Mission: Impossible 7". In questi giorni sta girando per le vie e le piazze della capitale dando prova di talento e bellezza. Ovviamente l'attore non è passato inosservato, e dietro le transenne che delimitano il set, molti curiosi guardano il dietro le quinte della pellicola nella speranza di scattare una bella foto ricordo al divo di Hollywood.

Doppia mascherina, sorridente e disponibile con tutti, Tom tra un ciak e l'altro saluta i fan e manda loro baci a distanza, si mette in posa e regala ai romani un piccolo momento di leggerezza. Le riprese del film nella Città Eterna sarebbero dovute iniziare a marzo, dopo Venezia: purtroppo il Covid-19 ha bloccato tutto.

Per favorire le riprese, alcune strade romane sono state chiuse al traffico, come ad esempio Piazza Venezia. Insieme a Tom, erano presenti anche Hayley Atwell e il regista Christopher McQuarrie. L'attore sarà a Roma per altre 4-6 settimane... ci saranno sicuramente altre occasioni per incontrarlo!

Qui qualche scatto dell'attore nella capitale.

(Foto: Getty Images)