Colin Firth non è più solo

Ha interpretato le più romantiche delle commedie, da "Il diario di Bridget Jones" a "Orgoglio e pregiudizio". Ma per Colin Firth, 60 anni, l'amore sembrava adesso un tasto doloroso. L'attore si era infatti separato dalla moglie, l'italiana Livia Giaggioli, dopo un matrimonio durato 22 anni.

Be', adesso sembra che Colin non sia più solo. Alcune foto lo mostrano infatti in compagnia. Rilassato. Sorridente. E la sintonia con la persona ritratta al suo fianco sembra forte. Ma di chi si tratta? I tabloid britannici hanno subito battezzato la bionda accanto a Colin "la nuova Bridget Jones".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@we_love_colinfirth)

In realtà la signora è Joanna Gosling e lavora in tv. Da qui il paragone con l'eroina del film (e del romanzo da cui è stato tratto) che per tutti noi ha i tratti irresistibili di Renée Zellweger. Ma, a differenza di Bridget Jones, Joanna Gosling non è una pasticciona. E' invece una ben nota giornalista della BBC, per cui conduce il telegiornale serale del week end. Joanna ha 49 anni ed è stata sposata con Sir Craig Oliver, che ha diretto l'ufficio comunicazione dell ex Primo Ministro David Cameron.

Nelle foto che li ritraggono insieme, Colin e Joanna passeggiano per un parco di Londra e sembrano molto affiatati. Finora però nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito. Vedremo cosa accadrà...

(Foto Getty Images)