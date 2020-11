George Clooney regala un milione di dollari ai suoi amici

George Clooney ha regalato un milione di dollari agli amici che lo hanno aiutato nel corso della sua carriera. A rivelarlo è stato Rande Gerber, marito di Cindy Crawford, caro amico di Clooney: nel 2013 l'attore aveva invitato 14 amici a cena nella sua casa e aveva fatto trovare loro una borsa contenente un milione di dollari ciascuno.

George Clooney aveva detto di voler così restituire tutto quel che gli amici gli avevano dato nel corso degli anni. «Voi significate molto per me e siete stati di grande importanza nella mia vita», aveva dichiarato l'attore «Sono venuto a Los Angeles, ho dormito sui vostri divani. Sono stato così fortunato nella mia vita ad avere la vostra amicizia e non sarei dove mi trovo adesso senza tutti voi... So che alcuni tra voi hanno passato periodi difficili e che alcuni hanno ancora delle difficoltà. Adesso non dovete più preoccuparvi per i vostri bambini, per pagar loro la scuola o per saldare il mutuo». Non tutti gli amici di Clooney sono infatti miliardari. C'è anche chi fa il barista all'aeroporto e va ogni giorno in bicicletta sul posto di lavoro.

George Clooney ha anche pagato agli amici le tasse per un anno. E' davvero il caso di dirlo: chi trova un amico, trova un tesoro...

(Foto Getty Images)