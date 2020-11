5 curiosità su Owen Wilson, l'attore dai mille volti

Volto asimmetrico, naso pronunciato, biondo e irresistibile: Owen Wilson è un attore dalle grandi doti, dal carattere turbolento ma schivo, che ha lavorato con i grandi di Hollywood, come Ben Stiller, Woody Allen e Wes Anderson.

Nasce a Dallas il 18 novembre del 1968 da Robert, operatore tv, e Laura, fotografa. Carattere riottoso fin da piccolo, il giovane si fa espellere da scuola ma riesce comunque a concludere il liceo. Inizia la sua carriera nel 1993 con un cortometraggio e poi con alcuni film più o meno famosi. Quello più celebre è Armageddon – Giudizio finale (1998), ma è con Ti presento i miei del 2000 e Zoolander nel 2001 che inizia ad essere conosciuto al grande pubblico.

In quegli anni inizia il sodalizio artistico con Wes Anderson, gira I Tenenbaum, Il treno per il Darjeeling, Le avventure acquatiche di Steve Zissou e ottiene altri ruoli in commedie come: 2 single a nozze, Tu, io e Dupree, Una notte al museo, Io & Marley. Tra i suoi ultimi ruoli più riusciti, spicca quello con Woody Allen, nella commedia Midnight in Paris del 2011. Ma è con Ben Stiller che si diverte di più. Wilson e Ben Stiller sono molto amici, prima di essere una delle coppie comiche più amate. I due hanno recitato insieme per ben dodici volte.

Ecco alcune curiosità che lo riguardano:

1 - Wilson è anche un doppiatore, sceneggiatore e produttore. L’attore ha prestato la propria voce per alcuni dei film d’animazione più amati, come Cars – Motori ruggenti (2006), Fantastic Mr. Fox (2009), Cars 2 (2011), Free Birds – Tacchini in fuga (2013) e Cars 3 (2017). Come sceneggiatore ha collaborato alla stesura degli script di Un colpo da dilettanti, Rushmore e I Tenenbaum di Wes Anderson, film di cui è stato anche il produttore.

2 - Il suo successo deriva anche dal suo naso molto storto. Ha infatti il setto nasale deviato e ha più volte dichiarato di esserselo rotto in due occasioni: la prima durante una rissa al liceo, la seconda mentre si stava dedicando allo sport con gli amici.

3 - Owen ha due fratelli attori, Luke e Andrew. Entrambi hanno spesso collaborato con Owen e con Wes Anderson.

4 - La sua vita privata è sempre stata molto movimentata. Non si è mai sposato ma ha frequentato molte donne, come Demi Moore, Sheryl Crow e Kate Hudson.

5 - Ha tre figli nati da tre donne diverse. Il primo, Robert Ford Wilson, è nato dalla sua frequentazione con Jade Duell; il secondo, Finn, è nato dalla relazione con la personal trainer Caroline Lindqvist, mentre Lyla è nata dalla storia con la business development Varunie Vongsvirates.