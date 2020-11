Riccardo Scamarcio: tutte le curiosità

Riccardo Scamarcio è un uomo dagli occhi di ghiaccio, tenebroso e amatissimo dal pubblico che compie 41 anni tra pochi giorni. Nato a Trani, in provincia di Bari, il 13 novembre 1979, è uno degli attori italiani più amati e richiesti. Nonostante la sua notorietà, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Nell'estate del 2018 è stato fotografato con la manager di un'agenzia di attori, con sede a Londra, Angharad Wood. Poi si è scoperto che era la sua nuova compagna. Poche settimane fa la manager ha dato alla luce una bambina, rendendo l’attore papà per la prima volta. Scamarcio ha ribadito la volontà di proteggere la privacy della neonata e della compagna. "No comment", è stata la replica a chi voleva avere qualche dettaglio su questa nascita.

Di Scamarcio si ricorda sopratutto la lunga storia d'amore con Valeria Golino. Un incontro sul set del film “Texas”, nel 2005, ha decretato la loro unione, nonostante una differenza d’età di 14 anni. Dopo 10 anni d’amore, vissuti lontano dai riflettori, Riccardo e Valeria si siano lasciati. La coppia ha comunque mantenuto ottimi rapporti e Scamarcio ha dichiarato in un'intervista: "Qualunque cosa io dica non può essere davvero attinente con la storia d’amore che abbiamo avuto. In un’intervista, un rapporto lungo oltre dieci anni si può solo ridurre, minimizzare. Non basterebbe un giornale per esporre quella relazione, che è il mio sangue, è il mio amore. Non posso rispondere, perché ogni storia che dura tanto si basa sull’amore vero, che non ha condizioni, non è programmato. Se t’innamori di una persona, t’innamori di quella persona, sfuggi a qualunque ragionamento."

Riccardo Scamarcio, la nuova compagna e la loro bambina vivono attualmente in un attico al centro di Roma, con due gatti che si chiamano Mirtò e Pixel, e secondo le indiscrezioni, con le sue interpretazioni guadagna tra i 200 mila e i 400 mila euro a film. Abbastanza per un ragazzo che odiava la scuola e che ha cambiato più volte istituto, fino al diploma in ragioneria. Dopo la maturità, si è trasferito a Roma per studiare recitazione nel prestigioso Centro Sperimentale di Cinematografia, ma ha lasciato la scuola e non si è mai diplomato.