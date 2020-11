Monica Bellucci: le sue ultime foto sono un omaggio a Firenze e alla bellezza del made in Italy

Quando la bellezza si aggiunge alla bellezza: è quel che viene da pensare guardando le ultime foto di Monica Bellucci, che non a caso sono già tra le più ammirate sui social.

La bellissima Monica, 56 anni da poco compiuti, posa per un servizio realizzato a Firenze, che esalta l'arte e lo stile Made in Italy.

Monica si trova in uno studio di scultura, un meraviglioso atelier Ottocentesco in cui rivive tutta la maestria artistica della nostra tradizione. Tra marmi e gessi, anche l'attrice sembra un'opera d'arte. Nelle foto, realizzate da Vogue Italia per il numero di novembre, la Bellucci indossa la collezione d'Alta Moda firmata Dolce & Gabbana. Collezione che a sua volta è un sentito omaggio a Firenze e alla sua architettura, in particolare Villa Bardini, il cui parco è un vero, opulento tripudio di fiori e colori.

Inutile dire che le immagini, pubblicate anche sulla pagina Instagram ufficiale di Monica, hanno subito conquistato l'entusiasmo dei fan.

(foto Getty Images)