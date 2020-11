Julia Roberts legge una poesia composta dal fotografo delle star e dei reali Alex Lubomirski

Alex Lubomirski è un fotografo di moda molto noto anche perché è di sangue blu ed è infatti il fotografo preferito dai reali, oltre che da tante star che hanno posato per lui per copertine importanti. Non a caso, è stato proprio lui a scattare le foto ufficiali del matrimonio di Harry e Meghan. Di recente l’artista ha pubblicato un picture book intitolato “Diverse Beauty”, nel quale ha provato a raccontare il fascino delle donne fuori dagli schemi attraverso scatti bellissimi.

Adesso Alex Lubomirski ha deciso di esprimersi non più solo con le immagini, ma anche con le parole, nello specifico con le poesie. Julia Roberts è una delle attrici che Alex ha fotografato più spesso nella sua carriera, ecco perché l’ha scelta per leggere una delle sue poesie con la sua voce inconfondibile. È stato lo stesso artista a condividere su Instagram il video della lettura dell’attrice; la poesia prescelta si intitola “Thursday’s Child” e fa parte della raccolta “Talk To Me Always – Poetry, Prose and Photography”.

“Che grande onore – ha scritto Alex nel post - sentire una delle mie poesie lette da Julia Roberts. Thursday’s Child è una risposta a quanto siano insormontabili i problemi del mondo, durante questi tempi di distruzione ambientale, corruzione politica e disuguaglianza umana. Racconta di come possiamo cambiare la nostra prospettiva per continuare a combattere per un mondo migliore. Grazie Julia!”. Attraverso la meravigliosa voce di questa grande attrice, dunque, il fotografo e poeta ha voluto lanciare un messaggio positivo e di speranza che fa riflettere su ciò che tutti noi possiamo fare per cambiare il mondo.

(Credits: Getty Images)