Bradley Cooper a sorpresa: ve lo sareste mai aspettato così?

Anche Bradley Cooper si è impegnato, come molte altre celebrità statunitensi, per spingere i propri concittadini a votare. In questi giorni si sono infatti susseguiti gli appelli per incitare gli statunitensi ad andare alle urne ed esprimere la propria preferenza. Ancora non sappiamo chi ha vinto la sfida presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden, ma di certo possiamo ben dire di aver visto un inedito Bradley Cooper.

Pennsylvania native Bradley Cooper has an urgent message for voters in his home state: ‘Make sure to deliver your ballot in person before 8 pm on Nov 3’ pic.twitter.com/2BKy7AyL3O — NowThis (@nowthisnews) October 30, 2020

L'attore, per il suo video destinato agli elettori della Pennsylvania, suo stato di nascita, ha mostrato un look davvero speciale. I capelli sono all'indietro, disciplinati con il gel, la barba è cortissima. Un aspetto che ricorda i divi della Hollywood di un tempo. Ben diverso dallo stile solitamente sfoggiato da Cooper, fatto di capelli e basette lunghe e chiome lasciate in libertà.

Che si tratti di esigenze di copione? Nuovo film in arrivo? Ancora non sappiamo.

