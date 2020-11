3 curiosità su Monica Vitti

Monica Vitti è una delle più famose attrici del cinema italiano. Nata il 3 novembre del 1931, nel corso della sua straordinaria carriera di attrice di cinema ha ottenuto numerosi premi, tra cui 5 David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), 3 Nastri d'Argento, 12 Globi d'oro (di cui due alla carriera) ed un Ciak d'oro alla carriera, un Leone d'oro alla carriera a Venezia, un Orso d'argento alla Berlinale, una Cocha de Plata a San Sebastián e una candidatura al premio BAFTA.

La sua caratteristica voce roca e l'innata verve l'hanno accompagnata per quasi quarant'anni di carriera cinematografica, arrivando ad essere considerata l'unica "mattatrice" della commedia all'italiana, in grado di tenere testa ai suoi colleghi Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi. Celebri le sue interpretazioni sia in ruoli drammatici, come nella "tetralogia dell'incomunicabilità" di Michelangelo Antonioni ("L'avventura", "La notte", "L'eclisse" e "Deserto rosso"), sia in ruoli brillanti come ne "La ragazza con la pistola", "Amore mio aiutami", "Dramma della gelosia" e "Polvere di stelle".

Ecco 3 curiosità sul suo conto

1- Da bambina era soprannominata “setti vistini”, cioè "sette sottane". Per fare in fretta, infatti, indossava i vestiti gli uni sugli altri, alla rinfusa.

2- A farle da controfigura in numerosi film è stata Fiorella Mannoia. Fiorella è nata una famiglia di stuntman e solo dopo aver fatto per un po' la controfigura si è dedicata alla sua carriera da cantante.

3 - Il quotidiano francese Le Monde nel 1988 pubblicò la (falsa) notizia del suo suicidio. Monica smentì prontamente, ringraziando il giornale per averle allungato la vita.

