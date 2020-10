Fonzie: 75 anni di un mito

Fonzie: sembra ieri, quando il meccanico dal giubbotto di pelle, l'aria da duro (e il cuore tenero) conquistava il pubblico televisivo di mezzo mondo grazie al telefilm "Happy Days". E dire che all'inizio doveva essere solo un personaggio secondario... Da allora sono passati 45 anni (eh sì, tutti), Fonzie è diventato leggenda, ma il suo interprete, Henry Winkler, cosa fa?

Be' festeggia i suoi 75 anni (è nato il 30 ottobre 1945 a New York) con la moglie Stacey Weitzman, i tre figli e i cinque nipotini ed è più energico e impegnato che mai. La sua ultima campagna è quella a favore di Joe Biden nella corsa per le presidenziali degli Stati Uniti. La scorsa domenica ha perfino riunito l'indimenticabile cast di "Happy Days" per raccogliere fondi per il Partito Democratico di Biden in Wisconsin (proprio dove si svolgono le vicende di "Happy Days"). Alla reunion c'erano Ron Howard (Richie, ora regista Premio Oscar), Don Most (Ralph Malph) e Anson Williams (Potsie Webe). Mancava invece Chachi, ovvero l'attore Scott Baio. Ma il motivo c'è: Baio è un sostenitore di Trump...

Elezioni presidenziali a parte, cosa fa oggi Winkler? E soprattutto, c'è vita dopo Fonzie? Ovvero, come si è svolta la carriera dell'attore?

Henry Winkler (che possiede una laurea e un master alla Yale School of Drama) non è certo stato con le mani in mano e adesso, con i capelli candidi (ah, la bella chioma corvina irrorata di brillantina di Fonzie non c'è più, ahimè), può vantare una bella carriera. Intanto, ha vinto due Golden Globe e tre nomination agli Emmy. Dopo "Happy Days", si è dedicato alla produzione (per esempio della serie tv "Mac Gyver") e alla regia, dirigendo i film "Alla scoperta di papà" e "Un piedipiatti e mezzo".

Ha poi recitato in molte pellicole con Adam Sandler ed è tornato in tv con "Arrested Development", "Parks and Recreation" e "Barry". Il geniale regista Wes Anderson lo ha scelto per il suo ultimo film, "The French Dispatch".

E non è tutto: ricordate quel gran cuore di cui parlavamo all'inizio? Be', Henry Winkler non ha dimenticato di aver sofferto da piccolo di dislessia. Si è così impegnato su questo fronte: ha dato vita, con la scrittrice Lin Oliver, alla serie "Hank Zipzer il superdisastro", dedicata a un ragazzino dislessico. La serie è stata poi adattata in Gran Bretagna, con il titolo di "Hank Zirper – Fuori dalle righe". Ancora con la Oliver, Winkler ha scritto dei romanzi per bambini con protagonista Alien Superstar, extraterrestre che sfonda a Hollywood.

E... sapevate che c'è anche un po' d'Italia nella carriera di Winkler? Nel 1974 ha interpretato il film di Carlo Lizzani "Crazy Joe".

(foto Getty Images)