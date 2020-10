Audrey Hepburn: la donna dietro la star

Un titolo semplicissimo per un documentario ricco di emozioni e immagini inedite. Si chiama infatti "Audrey" il nuovo film-documentario in uscita il 30 novembre, in dvd o digital download, dedicato alla grande, indimenticabile Audrey Hepburn.

Un'attrice che ha toccato il cuore di tutti con il suo talento e la sua incantevole grazia e che adesso è raccontata dalla regista Helena Coan in tutte le sue sfumature meno note e più intime.

Il docu-film racconta l'infanzia difficile della diva in Olanda, la guerra, l'assenza del padre. E poi gli anni del successo. A parlare, rivelando dettagli toccanti e finora inediti, familiari e amici come il figlio Sean Hepburn, l'ex Direttore Creativo della casa di moda Givenchy (che firmò l'indimenticabile tubino nero di "Colazione da Tiffany") Clare Waight Keller e il Direttore Emerito del Design Tiffany John Loring.

Come se non bastasse, al docu-film partecipano anche tre meravigliose star del balletto, in omaggio alla passione di Audrey per la danza. Keira Moore interpreterà la Hepburn negli anni della sua giovinezza; Francesca Hayward (prima ballerina del Royal Ballet di Londra) sarà Audrey nel suo periodo di fulgore hollywoodiano; l'etoile Alessandra Ferri rappresenterà l'attrice nei suoi anni più maturi. I balletti sono stati coreografati da Wayne McGregor.

La regista ha raccontato a harpersbazaar.com: «La danza amplifica lo scenario emozionale e porta all'interno del film un senso ancor più forte di dramma e teatralità, come anche un ricco linguaggio visivo che mai prima d'ora è stato utilizzato all'interno di un documentario».

Questo il trailer di "Audrey Hepburn"

(Foto Getty Images)