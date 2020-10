Roberto Benigni e quelle sue frasi che ci regalano una grande forza interiore

Roberto Benigni è nato a Castiglion Fiorentino il 27 ottobre 1952. Probabilmente non molti sanno che il suo secondo nome è Remigio, ma tutti conoscono il suo film più amato, "La vita è bella", che nel 1999 gli ha permesso di vincere due Oscar: uno come miglior attore e un altro come miglior film straniero (Benigni era anche il regista).

Non solo cinema: Roberto Benigni ha portato al teatro e anche in televisione la sua comicità dissacrante e ironica. Il pubblico ha così potuto apprezzare le sue trascinanti interpretazioni della Divina Commedia (ormai un vero classico del suo repertorio), il Canto degli Italiani i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana) e i Dieci Comandamenti.

Nel giorno del suo compleanno, vi ricordiamo le sue frasi che ci danno la spinta a sorridere ancora e guardare avanti.

«Siate felici, e se qualche volta la felicità si scorda di voi, voi non vi scordate della felicità. Per essere felici deve bastare poco, non deve essere cara la felicità. Se è cara non è di buona qualità»

«L'unica maniera per realizzare i propri sogni è svegliarsi. Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste. Ridi anche se ti sta crollando il mondo addosso, continua a sorridere. Ci sono persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo»

«Il peccato più grave è non desiderare di essere felici, non cercare di essere felici. Ridi sempre, ridi, fatti credere pazzo, ma mai triste».

(Foto Getty Images)