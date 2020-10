Tom Cruise incanta Venezia con salti spettacolari tra i taxi nel canale

Dopo settimane di spettacolari riprese a Roma, Tom Cruise è a Venezia da lunedì pomeriggio e vi resterà almeno fino ai primi di novembre per girare in diversi punti della laguna (oltre che a Piazza San Marco e a Palazzo Ducale) alcune scene dell’ultimo film della saga "Mission: Impossible 7".

Dopo aver lasciato l’hotel Gritti, nel quale alloggia, l'attore, nel suo completo nero, ha subito raggiunto in taxi il primo set allestito in città per provare alcune scene, rigorosamente senza controfigure. La prima location scelta è il rio di San Zan Degolà, dietro Campo San Giacomo dell’Orio nel sestiere di Santa Croce, uno dei luoghi in cui si può respirare ancora l'atmosfera autentica della laguna.

L'attore deve calarsi nei panni dell’agente Ethan Hunt e per farlo si impegna in prove lunghe e meticolose: saggia l'equilibrio sulla punta del taxi, calcola le distanze e spicca salti spettacolari da un'imbarcazione all'altra fino a raggiungere la riva opposta.

Intanto il regista Chiristoper McQuarrie corregge la postura e indica all'attore quale barca scegliere per migliorare la stabilità, mentre intorno lavora la security ed è frenetica l'attività dei tecnici che montano luci per le scene da girare in notturna.

Per evitare assembramenti, sono pochi i turisti che riescono ad assistere al lavoro dell'attore hollywoodiano. Di sicuro sono privilegiati i residenti che possono osservare le prove dalle loro finestre affacciate sul rio, ai quali Tom non risparmia saluti e sorrisi.

Tutti gli altri potranno ammirarlo negli scatti, che stanno già facendo il giro del web, oppure attendere l'uscita del film prevista per il 19 novembre 2021.

