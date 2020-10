3 curiosità su Valeria Golino

Valeria Golino, nata a Napoli il 22 ottobre del 1965, a 55 anni è ancora bellissima: ha esordito da ragazzina nel mondo della moda per poi dedicarsi alla recitazione e diventare una delle attrici italiane più brave e apprezzate, sia nel nostro Paese che a livello internazionale.

Ecco alcune curiosità che la riguardano: la prima riguarda sua madre, che era una pittrice greca. Per questo motivo, durante la sua infanzia, Valeria ha viaggiato molto e ha vissuto tra Napoli e Atene, iniziando la sua carriera come modella proprio in Grecia.

La seconda riguarda il suo legame con Riccardo Scamarcio: in un’intervista a Grazia, l’attrice ha rivelato con il giovane collega è stato amore a prima vista. “Ancora prima di stare insieme – ha dichiarato - l’ho guardato e ho capito di aver trovato la mia Elena, ‘Il viso che varò mille navi e bruciò le torri immense di Troia. Ho capito che quel volto avrebbe scatenato in me qualcosa di inarrestabile”. La loro bellissima storia d’amore è durata molti anni, dal 2006 al 2018: i due sono stati molto vicini al matrimonio, ma poi hanno deciso di lasciarsi. “Mi sono separata da Riccardo e ora sto imparando a stare da sola – ha detto l’attrice – non è semplice, per una che ha vissuto e sognato in coppia per tanto tempo”. I due hanno comunque mantenuto un buon rapporto di amicizia e sembra che l’attrice sia rimasta a vivere a Roma, anche dopo la loro separazione.

In passato, Valeria Golino è stata legata anche all’attore Benicio Del Toro, mentre una delle sue migliori amiche di sempre è la collega Valeria Bruni Tedeschi. Tanti anni fa, Valeria fu scartata a un provino: al suo posto fu scelta Julia Roberts e il film in questione era “Pretty Woman” con Richard Gere. Nonostante questo, l’attrice è poi stata protagonista di tanti altri film, ma non si conoscono i suoi cachet, dunque non si sa quanto abbia guadagnato durante la sua carriera. Curiosamente, il suo timbro di voce spesso non piace ai registi, ecco perché in molti film è stata doppiata.

Oggi Valeria preferisce non avere alcun profilo social, come ha spiegato recentemente al Festival del Cinema di Venezia, dove erano presenti tante influencer. Nonostante questo, può contare tantissimi fan che la apprezzano per ogni suo lavoro; ora la speranza è di rivederla presto sul grande schermo.

(Foto Getty Images)