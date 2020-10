Penelope Cruz ne fa di tutti i colori

Penelope Cruz è impegnata sul set di "Concorso ufficiale" di Lola Cuevas, insieme ad Antonio Banderas. Una bellissima coppia di attori che finalmente torna a recitare insieme, dopo "Dolor y gloria" di Pedro Almodovar, dove però le sue star iberiche non si erano mai incrociate durante le riprese.

Adesso, è tutto diverso. Penelope e Antonio condividono molte scene, che sembrano anche alquanto concitate, almeno a giudicare dalle prime immagini che la Cruz ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Si intuiscono danze calienti e mosse acrobatiche, che fanno pensare a un film davvero movimentato. E poi, ci sono i capelli di Penelope: un'incredibile massa di ricci fittissimi, come non si vedevano dagli Anni Ottanta. E di un rosso tiziano acceso, che ci rendono un'immagine della Cruz davvero diversa dal solito.

Per restare in tema di chiome, Penelope ha poi sorpreso molti, apparendo nelle sue nuove immagini bionda! Il cambio di look è davvero drastico e in molti si chiedono se sia dovuto a esigenze sceniche, come era accaduto quando aveva interpretato Donatella Versace (per la serie tv "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story") o sia una scelta di stile dell'attrice. Staremo a vedere...

(Foto Getty Images)