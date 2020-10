Nicole Kidman voleva essere Julia Roberts

Nicole Kidman è quella che si dice un'attrice di successo. Brava, affascinante, famosa. Ricca di talento, ha interpretato film rimasti nel cuore di tutti, come "Cuori ribelli", "Ritratto di signora", "Moulin Rouge!", "La donna perfetta", "Australia", "The Paperboy". E ha vinto un Oscar per la sua interpretazione di Virginia Woolf nel film "The Hours" di Stephen Daldry.

Attualmente, Nicole sta mietendo successi anche in televisione, con la serie "Big Little Lies - Piccole grandi bugie" e con "The Undoing".

Insomma, Nicole Kidman ha avuto tutto dalla sua carriera, ma... avrebbe voluto essere Julia Roberts!

A confessare questo desiderio è stata Nicole Kidman in persona, durante la promozione internazionale di "The Undoing", in cui recita accanto a Hugh Grant. Ed è proprio Hugh Grant la causa di tutto! Nicole infatti avrebbe fatto carte false pur di poter recitare accanto a Grant nel film "Notting Hill". «Volevo davvero il ruolo che Julia Roberts ha interpretato a Notting Hill», ha infatti rivelato la Kidman, davanti a uno stupefatto Hugh Grant. «Lo volevo tanto. Ma non ero abbastanza conosciuta e non avevo abbastanza talento».

Come invece ben sappiamo, la parte fu data a Julia Roberts. E dire che la Roberts invece inizialmente non voleva girare il film. Aveva infatti detto, a proposito di "Notting Hill": «Ma quanto è noioso. È una cosa stupida da fare per me». Julia si era poi convinta ad accettare la parte solo perché la sceneggiatura era firmata da Richard Curtis, autore anche di "Quattro matrimoni e un funerale" e "Il diario di Bridget Jones".

E, mentre Julia Roberts interpretava la stella di Hollywood Anna Scott, destinata a innamorarsi del libraio William Thacker (Hugh Grant), Nicole Kidman era impegnata con l'allora marito Tom Cruise sul set di "Eyes Wide Shut" di Stanley Kubrick.

La Kidman e la Roberts hanno poi lavorato insieme, nel film "Il segreto dei suoi occhi".

(Foto Getty Images)