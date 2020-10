Brad Pitt denunciato per matrimonio mancato

Il famoso magazine americano PageSix riporta la notizia di una donna texana, Kelli Christina, vittima di una truffa alquanto insolita. Christina ha affermato che Brad Pitt ha annullato all'ultimo minuto degli eventi di beneficenza che avevano organizzato insieme e che le abbia rubato 40.000 dollari. Inoltre, cosa ancora più grave, non l'ha sposata, anche se le aveva promesso più volte un matrimonio da favola.

Secondo gli accordi, Christina avrebbe dovuto organizzare eventi per raccogliere fondi per la Make It Right Foundation, la fondazione dell’attore per aiutare le vittime dell’uragano Katrina. Ma all'ultimo momento il divo non si presentava facendo saltare gli eventi e facendo perdere soldi alla donna. Per la precisione Christina aveva già anticipato 40.000 dollari. Motivo per cui oggi ne chiede 100.000 all'attore. In realtà la donna è stata vittima di un finto Brad Pitt che le ha fatto credere di essere il divo hollywoodiano.

"L'apparizione di Brad Pitt agli eventi era fondamentale per le donazioni che dovevano essere fatte dai partecipanti e faceva parte dell'accordo tra querelante e imputato", afferma l'avvocato della donna. Un rappresentante di Pitt ha rifiutato però di commentare. "Questo è un triste caso di qualcuno che è stato vittima di una truffa online con una finta celebrità che non aveva nulla a che fare con la celebrità reale", ha detto una fonte. "Speriamo che altri possano imparare da questa sfortunata situazione."

Christina ha risposto dicendo che combatterà Pitt in tribunale. "Stiamo litigando da marzo 2020 e sto respingendo i media", ha detto a The Post. "Questa causa è importante per il paese, quindi continuerò a combattere Brad Pitt e Make it Right Foundation. Ho 113 pagine di documenti per supportare le accuse. Non mi aspetto che questa causa finisca facilmente."

Come a dire, a Brad Pitt farò comunque causa, anche se non era lui.

(Foto Getty Images)